Galatasaray Şampiyonluğunu Kars'ta Coşkuyla Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray Şampiyonluğunu Kars'ta Coşkuyla Kutladı

Galatasaray Şampiyonluğunu Kars\'ta Coşkuyla Kutladı
09.05.2026 23:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, şampiyonluğunu ilan ettikten sonra Kars'ta binlerce taraftar sokaklara döküldü.

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi, Kars'ta büyük coşkuya sahne oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar maçın ardından sokaklara akın ederken, Faikbey Caddesi adeta bayram yerine döndü.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Antalyaspor'u 4-2 mağlup eden Galatasaray, sezonun tamamlanmasına bir hafta kala şampiyonluğunu garantiledi. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Kars'ta binlerce taraftar kutlamalara başladı.

Ellerinde sarı-kırmızı bayraklarla araç konvoyları oluşturan taraftarlar, şehir merkezinde uzun kuyruklar meydana getirdi. Kornalar eşliğinde Faikbey Caddesi'ne akın eden vatandaşlar, marşlar söyleyip tezahüratlarla şampiyonluğu kutladı. Cadde boyunca yoğunluk oluşturan taraftarların coşkusu gece geç saatlere kadar sürdü.

Meşalelerin yakıldığı kutlamalarda renkli görüntüler ortaya çıkarken, bazı taraftarlar araçlarının üzerine çıkarak sevinç gösterilerinde bulundu. Genç, yaşlı, kadın ve çocuklardan oluşan binlerce Galatasaray taraftarı, şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı.

Öte yandan polis ekipleri, kutlamaların yoğunlaştığı bölgelerde güvenlik önlemleri aldı. Trafik akışının kontrollü şekilde sağlandığı kutlamalarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

Kars'ta gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren kutlamalar, sarı-kırmızı renklere gönül veren taraftarların unutulmaz şampiyonluk gecelerinden biri oldu. - KARS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Şampiyonluğunu Kars'ta Coşkuyla Kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’ın Hürmüz’de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı İran’ın Hürmüz'de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı
Hull City, Millwall ile yenişemedi Tur ikinci maça kaldı Hull City, Millwall ile yenişemedi! Tur ikinci maça kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası ve SPK’ya üst düzey atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası ve SPK’ya üst düzey atamalar
Interpol-Europol’ün ’en çok arananlar’ listesinde bulunan şüpheli yakalandı Interpol-Europol'ün 'en çok arananlar' listesinde bulunan şüpheli yakalandı
TÜİK’te başkanlığa Mehmet Arabacı atandı TÜİK’te başkanlığa Mehmet Arabacı atandı
SPK’da başkanlığa Mahmut Sütcü atandı SPK’da başkanlığa Mahmut Sütcü atandı

00:28
Yıldız isim müjdeyi şampiyonluğun ardından verdi: Yüzde 99 kalıyorum
Yıldız isim müjdeyi şampiyonluğun ardından verdi: Yüzde 99 kalıyorum
00:09
Sevinçten yerinde duramayan Victor Osimhen stadı koşarak terk etti
Sevinçten yerinde duramayan Victor Osimhen stadı koşarak terk etti
23:47
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye bomba gönderme
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bomba gönderme
23:32
Fenerbahçe’den tepki: ’’Sakın ha’ sezonu sona erdi
Fenerbahçe'den tepki: ''Sakın ha' sezonu sona erdi
23:12
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi biletini aldı İşte Devler Ligi’ni garantileyen ilk 16 takım
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi biletini aldı! İşte Devler Ligi'ni garantileyen ilk 16 takım
22:53
Beşiktaş’tan ’’Sergen Yalçın istifa edecek’’ iddialarına yanıt
Beşiktaş'tan ''Sergen Yalçın istifa edecek'' iddialarına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 01:00:43. #7.12#
SON DAKİKA: Galatasaray Şampiyonluğunu Kars'ta Coşkuyla Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.