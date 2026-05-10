Galatasaray Şampiyonluğunu Kutladı

Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesiyle sarı-kırmızılı taraftarlar Kastamonu'da sokaklara dökülerek kutlama yaptı.

Galatasaray sahasında Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Maçın bitmesiyle Kastamonu'da sarı-kırmızılı taraftarlar soluğu Cumhuriyet Caddesi'nde aldı. Taraftarlar, marşlar eşliğinde şampiyonluk kutlaması yaptı, araçlarıyla şehir turu attı. - KASTAMONU