Galatasaray Şampiyonluğunu Mersin\'de Kutladı

Galatasaray'ın şampiyonluğu Mersin'de coşkuyla kutlanırken, taraftarlar araç konvoyu yaparak şehir turu attı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, ligin bitimine 1 hafta kala şampiyon oldu. Galatasaray'ın üst üste 4. kez şampiyon olması tüm yurtta olduğu gibi Mersin'de de büyük bir coşkuyla kutlandı. Maçın sona ermesinin ardından Mersin'deki Galatasaray taraftarları, Adnan Menderes Bulvarı sahilindeki Galatasaray Meydanına akın etti. Burada meşaleler yakarak şampiyonluk marşları söyleyip, şarkılara eşlik eden taraftarlar büyük coşku yaşadı.

Mersin'deki Galatasaray taraftarlarının bazıları ise araç konvoyu oluşturarak şampiyonluğu şehir turu yaparak kutladı.

Renkli görüntülere sahne olan kutlamalar saatlerce devam etti. - MERSİN