Galatasaray Şampiyonluğunu Van\'da Kutladı

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray taraftarları, Van'da büyük coşku yaşadı. Bir araya gelen yüzlerce taraftar, araç konvoyları ve meşaleler eşliğinde kutlama yaptı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti ve 77 puanla ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Maçın bitimiyle kent merkezinde toplanan taraftarlar, ellerinde bayraklarla marşlar söyleyip şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı. Özellikle Kazım Karabekir Caddesi'nde yoğunluk oluşturan taraftarlar, uzun araç konvoylarıyla şehir turu attı. Araçlardan yükselen tezahüratlar Van gecesine renk kattı. Meşalelerin yakıldığı kutlamalarda taraftarlar, davul ve müzik eşliğinde halay çekerek eğlendi. Bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla o anları kaydederken, kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu. Polis şehir merkezinde geniş güvenlik önlemi aldı. - VAN