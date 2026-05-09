Galatasaray Şampiyonluk Coşkusu!

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek sezonun tamamlanmasına bir hafta kala şampiyonluğu ilan eden Galatasaray'ın başarısı, Tekirdağ'da büyük coşkuyla kutlandı. Şampiyonluk haberinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar ellerine bayraklarını alarak Süleymanpaşa ilçesindeki meydan ve caddelere çıktı.

Araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, kent merkezinde uzun süre tur atarak kutlama yaptı. Meşalelerin yakıldığı kutlamalarda taraftarlar marşlar söyleyip tezahüratlarda bulundu. Özellikle sahil güzergahında yoğunluk oluşurken, vatandaşlar da cep telefonlarıyla o anları kaydetti.

Kutlamalar gece geç saatlere kadar sürerken, polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri aldı. - TEKİRDAĞ