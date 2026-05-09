Galatasaray Şampiyonluk Coşkusu! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray Şampiyonluk Coşkusu!

Galatasaray Şampiyonluk Coşkusu!
09.05.2026 22:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Antalyaspor'u yenerek Süper Lig şampiyonluğunu ilan etti. Tekirdağ'da kutlamalar yapıldı.

Galatasaray, Süper Lig'in bitimine bir hafta kala Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan ederken, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde taraftarlar meydanlara akın etti.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek sezonun tamamlanmasına bir hafta kala şampiyonluğu ilan eden Galatasaray'ın başarısı, Tekirdağ'da büyük coşkuyla kutlandı. Şampiyonluk haberinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar ellerine bayraklarını alarak Süleymanpaşa ilçesindeki meydan ve caddelere çıktı.

Araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, kent merkezinde uzun süre tur atarak kutlama yaptı. Meşalelerin yakıldığı kutlamalarda taraftarlar marşlar söyleyip tezahüratlarda bulundu. Özellikle sahil güzergahında yoğunluk oluşurken, vatandaşlar da cep telefonlarıyla o anları kaydetti.

Kutlamalar gece geç saatlere kadar sürerken, polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri aldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Şampiyonluk Coşkusu! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’ın Hürmüz’de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı İran’ın Hürmüz'de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı
Hull City, Millwall ile yenişemedi Tur ikinci maça kaldı Hull City, Millwall ile yenişemedi! Tur ikinci maça kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası ve SPK’ya üst düzey atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası ve SPK’ya üst düzey atamalar
Interpol-Europol’ün ’en çok arananlar’ listesinde bulunan şüpheli yakalandı Interpol-Europol'ün 'en çok arananlar' listesinde bulunan şüpheli yakalandı
TÜİK’te başkanlığa Mehmet Arabacı atandı TÜİK’te başkanlığa Mehmet Arabacı atandı
SPK’da başkanlığa Mahmut Sütcü atandı SPK’da başkanlığa Mahmut Sütcü atandı

23:32
Fenerbahçe’den tepki: ’’Sakın ha’ sezonu sona erdi
Fenerbahçe'den tepki: ''Sakın ha' sezonu sona erdi
22:57
Sağlık Bakanlığından hantavirüs açıklaması: 3 vatandaşımız ülkemize getirilecek
Sağlık Bakanlığından hantavirüs açıklaması: 3 vatandaşımız ülkemize getirilecek
22:53
Beşiktaş’tan ’’Sergen Yalçın istifa edecek’’ iddialarına yanıt
Beşiktaş'tan ''Sergen Yalçın istifa edecek'' iddialarına yanıt
22:43
Victor Osimhen’den şampiyonluk sonrası ilk mesaj
Victor Osimhen'den şampiyonluk sonrası ilk mesaj
22:24
Okan Buruk yeni hedefini belirledi: İnşallah seneye 5
Okan Buruk yeni hedefini belirledi: İnşallah seneye 5!
22:14
Şampiyon Galatasaray’da Mauro Icardi gözyaşlarıyla veda etti
Şampiyon Galatasaray'da Mauro Icardi gözyaşlarıyla veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 23:38:56. #7.12#
SON DAKİKA: Galatasaray Şampiyonluk Coşkusu! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.