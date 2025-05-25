Galatasaray Şampiyonluk Kutlamaları Yenikapı\'da

Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluk kutlamalarının yapılacağı Yenikapı'ya akın etti.
Trendyol Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray, kutlamalar kapsamında Yenikapı Miting Alanı'nda etkinlikler düzenliyor. Organizasyonun ikinci gününde sarı-kırmızılı taraftarlar, forma ve bayraklarıyla alana geldi. Kutlamalar kapsamında ilerleyen saatlerde DJ performansları ve konserler düzenlenecek. - İSTANBUL
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