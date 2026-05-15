Galatasaray Şampiyonluk Kutlamalarına Başladı

15.05.2026 19:44
Galatasaraylı futbolcular ve teknik ekip, şampiyonluk kutlamalarına şehirde üstü açık otobüsle tur atarak başladı.

Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın, RAMS Park'ta düzenleyeceği 'Dört Dörtlük Gece' şampiyonluk kutlamaları, Galatasaray Lisesi'nden başladı. Sarı-kırmızılı futbolcular ve teknik ekip, ilk olarak lisede toplandı ve daha sonra kendilerini bekleyen üst açık otobüse geçti. Otobüsle şehir turu atan sarı-kırmızılılara, taraftar yoğun ilgi gösterdi. Futbolcular da yol kenarlarında yoğun kalabalıklar oluşturan taraftarlara el sallayarak karşılık verdi.

Yaklaşık 3 saat süren şehir turunda liseden çıktıktan sonra Mecidiyeköy'e geçen kafile, Levent'ten ilerleyip stadyuma ulaştı.

Simitçiden Torreira'ya simit

Şehir turu sırasında ilginç anlar da oldu. Bazı Fenerbahçeli taraftarlar da Galatasaray otobüsü izlemek için sarı-kırmızılı taraftarların arasında yer aldı. Yol kenarında bekleyen bir simitçi de Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira'ya simit gönderdi. Otobüste bulunan Torreira'nın simidi alıp yemesi eğlenceli bir an oldu.

Mauro Icardi için pankart

Galatasaraylı futbolculardan Lucas Torreira ve Yunus Akgün, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi için pankart açtı. Torreira ve Yunus'un Icardi için açtığı pankartta 'Gitme Mauro' yazıldı.

Avrupa kupaları hedef gösterildi

Öte yandan Galatasaraylı futbolcular, otobüsün önüne Avrupa kupalarını hedef gösteren bayrak astı. Sarı-kırmızılı bayrakta 'Yetmez bize bu kupa, hedef artık Avrupa' yazı yer aldı. - İSTANBUL

