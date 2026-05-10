Galatasaray'ın ligin bitimine 1 hafta kala Antalyaspor'u 4-2 yenerek şampiyonluğa ulaşması nedeniyle İsveç'in başkenti Stockholm'de şampiyonluk kutlamaları yapıldı.
Segeltorg Meydanı'nda ellerinde bayraklarla toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, ellerinde bayraklarla tezahüratta bulunarak şampiyonluk coşkusunu yaşadı.
Kutlama sonrası sarı kırmızlı taraftar araçlarla konvoy oluşturarak şehir turu attı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray Şampiyonluk Kutlaması - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?