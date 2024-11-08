Galatasaray, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 10 Kasım Pazar günü sahasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan antrenman, 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dörde iki hücum çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.