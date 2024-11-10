Galatasaray, Samsunspor'u 3-2 Yendi - Son Dakika
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Galatasaray, Samsunspor'u 3-2 Yendi

Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u 3-2 mağlup ederek üç puanı almayı başardı.

10.11.2024 18:19
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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Samsunspor'u 3-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Dimata, Davinson'un müdahalesiyle yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.

50. dakikada penaltıda topun başına geçen Ntcham'in yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

55. dakikada Sara'nın pasında sol taraftan ceza sahasına giren Yunus Akgün'ün ortasında kaleci Okan'ın elinden kaçırdığı topa arka direkte Osimhen kafayla vurdu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1

59. dakikada topla hareketlenen Yunus Akgün, ceza sahası içi sağ tarafındaki Sallai'ye pasını aktardı. Sallai'nin arka direğe yaptığı ortaya Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda kaleci Okan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

62. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Davinson'un ortasına Abdülkerim'in röveşata vuruşunda meşin yuvarlak yan direkten döndü. Dönen topa bu kez Davinson'un röveşatasında meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.

85. dakikada Muslera'nın uzun pasında savunmadan seken top Ziyech'in önünde kaldı. Ziyech'in savunma arkasına pasında Batshuayi, ceza sahası içi sol çaprazından çektiği şutla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-1

88. dakikada sol taraftan yapılan ortada Soner Aydoğdu, ceza sahası içinde Nelsson'un müdahalesiyle yerde kaldı. Ardından VAR tavsiyesiyle pozisyonu inceleyen Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.

90+2. dakikada penaltıda topun başına geçen Mouandilmadji'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 3-2

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Bozbey, Anıl Usta

Galatasaray: Fernando Muslera, Barış Alper Yılmaz (Berkan Kutlu dk. 75), Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Roland Sallai, Dries Mertens (Michy Batshuayi dk. 75), Yunus Akgün (Elias Jelert dk. 87), Victor Osimhen (Hakim Ziyech dk. 82)

Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Kerem Demirbay, Victor Nelsson, Efe Akman, Metehan Baltacı

Teknik Direktör: Okan Buruk

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Arbnor Muja dk. 80), Lubomir Satka, Rick van Drongelen, Marc Bola, Youssef Bennasser, Olivier Ntcham (Flavien Tait dk. 89), Emre Kılınç (Gaetan Laura dk. 65), Carlo Holse (Soner Aydoğdu dk. 79), Landry Dimata (Kingsley Schindler dk. 65), Marius Mouandilmadji

Yedekler: Halil Yeral, Soner Gönül, Yunus Emre Çift, Mustafa Tan, Bedirhan Çetin

Teknik Direktör: Thomas Reis

Goller: Victor Osimhen (dk. 3 ve 55), Michy Batshuayi (dk. 85) (Galatasaray), Olivier Ntcham (dk. 50 pen.), Mouandilmadji (dk. 90+2 pen.) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Victor Osimhen, Fernando Muslera, Davinson Sanchez (Galatasaray), Youssef Bennasser, Emre Kılınç, Flavien Tait, Arbnor Muja (Samsunspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Samsunspor'u 3-2 Yendi - Son Dakika

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