Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Maruf Güneş, Samsunspor maçına VAR olarak atanan Erkan Ergin'e hata yapmasına rağmen yine görev verildiğini belirterek, "Biz kimseye ayrıcalık yapılmasını istemiyoruz. Sadece adil ve eşit bir yönetim istiyoruz. Uyarılarımızı da yapmaya devam edeceğiz. Ama şunu herkes bilsin ki bundan sonra yaşanabilecek tartışmalı kararların sorumluluğu, bütün bu uyarılarımıza rağmen aynı tercihlerde ısrar edenlerin olacaktır" dedi.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Maruf Güneş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında bugün Samsunspor ile oynayacakları maça Erkan Ergin'in VAR olarak görevlendirilmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde VAR'da görev alan Erkan Engin ile ilgili geçmişte yaşananlarla ilgili uyarılarda bulunduklarını hatırlatan Güneş, "Peki ne oldu? Gençlerbirliği maçında çok net bir penaltımızda VAR hakemi Erkan Engin orta hakemi uyarmadı. Şimdi bakıyoruz, bütün bu yaşananlara ve tartışmalara rağmen aynı Erkan Engin'i Samsunspor maçımıza da atamışlar. Burada TFF Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nun daha önce yaptığı çok önemli bir açıklamayı hatırlatmak istiyorum. Sayın Başkan, 'Sahadaki insani hataları kabul ederim ama VAR'daki hatayı kabul etmiyorum' demişti. Evet, biz de kabul etmiyoruz. Çünkü sahada hakem bir pozisyonu göremeyebilir, hata yapabilir. Ama VAR'ın görevi zaten bu hataları düzeltmek. Dolayısıyla biz de soruyoruz, Sayın başkanın bu kadar net bir duruşu varken, Erkan Engin'deki bu ısrarın sebebi nedir? Bir başka dikkat çekici konu daha var. Kocaelispor - Fenerbahçe maçına yabancı VAR hakemi atanırken, bu sezon ilk defa bizim bir iç saha maçımıza yabancı VAR hakemi atanmıyor. Peki neden? Bu farklı uygulamanın gerekçesi nedir? Açıkçası bütün bunlar bizde ciddi soru işaretleri yapıyor. Bunun bir tesadüf mü, yoksa önümüzü kesmeye yönelik bir çaba mı olduğunu hep birlikte göreceğiz. Biz kimseye ayrıcalık yapılmasını istemiyoruz. Sadece adil ve eşit bir yönetim istiyoruz. Uyarılarımızı da yapmaya devam edeceğiz. Ama şunu herkes bilsin ki bundan sonra yaşanabilecek tartışmalı kararların sorumluluğu, bütün bu uyarılarımıza rağmen aynı tercihlerde ısrar edenlerin olacaktır" diye konuştu.