Galatasaray Sanchez'in Sözleşmesini Uzattı

Galatasaray Kulübü, Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez'in sözleşmesinin 2029'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Davinson Sanchez Mina'nın sözleşmesi 2028-2029 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır." denildi.

Geçen sezon 44 maçta forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, 5 gol kaydetti.