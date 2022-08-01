Galatasaray stoper istiyor! Hedefte Chelsea'nin yıldızı Malang Saar var - Son Dakika
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Galatasaray stoper istiyor! Hedefte Chelsea'nin yıldızı Malang Saar var

01.08.2022 12:35

Sevilla'ya transfer olan Marcao'nun yerine kaliteli bir stoperi kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, bir dönem Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Malang Saar için Chelsea'nin kapısı çaldı.

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, savunma hattına kaliteli bir ismi katmak istiyor. Marcao ayarında bir savunmacı arayan sarı-kırmızılıların listesine Malang Saar'ı aldığı ifade edildi.

GALATASARAY GÜÇLÜ BİR SAVUNMA TANDEMİ OLUŞTURMAK İSTİYOR

Sporx'in haberine göre, mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Galatasaray, güçlü bir savunma tandemi oluşturmak istiyor. Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un Malang Saar'ı kadrosunda görmek istediği belirtildi.

KİRALAMA FORMÜLÜYLE GİDİLDİ

Galatasaray, Chelsea yönetiminin kapısını kiralama formülü ile çaldığı aktarıldı. Kulübü ile mevcut sözleşmesi 3 sezon daha devam edecek olan Malang Saar için temaslar sürüyor.

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Galatasaray, Chelsea, Marcao, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray stoper istiyor! Hedefte Chelsea'nin yıldızı Malang Saar var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray stoper istiyor! Hedefte Chelsea'nin yıldızı Malang Saar var - Son Dakika
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