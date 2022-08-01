Galatasaray stoper istiyor! Hedefte Chelsea'nin yıldızı Malang Saar var

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Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, savunma hattına kaliteli bir ismi katmak istiyor. Marcao ayarında bir savunmacı arayan sarı-kırmızılıların listesine Malang Saar'ı aldığı ifade edildi.

GALATASARAY GÜÇLÜ BİR SAVUNMA TANDEMİ OLUŞTURMAK İSTİYOR

Sporx'in haberine göre, mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Galatasaray, güçlü bir savunma tandemi oluşturmak istiyor. Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un Malang Saar'ı kadrosunda görmek istediği belirtildi.

KİRALAMA FORMÜLÜYLE GİDİLDİ

Galatasaray, Chelsea yönetiminin kapısını kiralama formülü ile çaldığı aktarıldı. Kulübü ile mevcut sözleşmesi 3 sezon daha devam edecek olan Malang Saar için temaslar sürüyor.