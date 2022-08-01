Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, savunma hattına kaliteli bir ismi katmak istiyor. Marcao ayarında bir savunmacı arayan sarı-kırmızılıların listesine Malang Saar'ı aldığı ifade edildi.
Sporx'in haberine göre, mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Galatasaray, güçlü bir savunma tandemi oluşturmak istiyor. Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un Malang Saar'ı kadrosunda görmek istediği belirtildi.
Galatasaray, Chelsea yönetiminin kapısını kiralama formülü ile çaldığı aktarıldı. Kulübü ile mevcut sözleşmesi 3 sezon daha devam edecek olan Malang Saar için temaslar sürüyor.
Son Dakika › Spor › Galatasaray stoper istiyor! Hedefte Chelsea'nin yıldızı Malang Saar var - Son Dakika