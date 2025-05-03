Galatasaray, Sivasspor'u 4-1 Mağlup Etti - Son Dakika
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Galatasaray, Sivasspor'u 4-1 Mağlup Etti

Galatasaray, Sivasspor\'u 4-1 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Sivasspor'u 4-1 ile geçerek önemli bir galibiyet aldı.

03.05.2025 21:28
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Sivasspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle 4-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Lemina'nın pasında sağ kanatta topla buluşan Sallai pasını Osimhen'e çıkardı. Bu oyuncunun penaltı noktası üzerinde kaleci Ali Şaşal'dan önce yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Pozisyonun devamında mücadelenin hakemi Ozan Ergün, VAR'dan gelen uyarıyla Osimhen'in ofsaytta olduğunu işaret ederek, golü iptal etti.

69. dakikada Osimhen'in pasında topla buluşan Yunus Akgün, ceza yayı üzerine kadar ilerleyip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üsten auta gitti.

89. dakikada Pritchard ceza yayı üzerinde Mertens'in müdahalesiyle yerde kalırken seken top ceza sahası içinde Koita'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Mücadelenin hakemi Ozan Ergün VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izledi ve Pritchard'ın ceza yayı üzerinde yerde kaldığı pozisyonda Mertens'e faul yapıldığını göstererek, golü iptal etti.

Hakemler: Ozan Ergün, Çağlar Uyarcan, Esat Sancaktar

Galatasaray: Muslera, Sallai, Sanchez (Kaan Ayhan dk. 70), Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Jakobs dk. 25), Torreira (Berkan Kutlu dk. 86), Lemina (Gabriel Sara dk. 71), Yunus Akgün, Morata, Barış Alper Yılmaz, Osimhen (Mertens dk. 70)

Yedekler: Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Ahmed Kutucu, Cuesta, Frankowski

Teknik Direktör: Okan Buruk

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat Paluli, Radakovic, Samba Camara, Ziya Erdal, Tolga Ciğerci, Moutoussamy (Poungouras dk. 46), Bekir Böke (Koita dk. 46), Efkan Bekiroğlu (Pritchard dk. 46), Garry Rodrigues (Simic dk. 71), Rey Manaj (Emrah Başsan dk. 84)

Yedekler: Arda Erdursun, Menig, Sonko, Emirhan Başyiğit, Turgunbayev

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Torreira (dk. 9), Osimhen (dk. 15 ve 31), Barış Alper Yılmaz (dk. 21) (Galatasaray), Rej Manaj (dk. 33) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Mertens (Galatasaray) Rej Manaj, Koita (Sivasspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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