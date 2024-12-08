Galatasaray, Sivasspor'u İlk Yarıda Geçti

Stat: BG Grup 4 Eylül Stadyumu
Hakemler: Turgut Doman, Ceyhun Sesigüzel, Furkan Ürün
Net Global Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli, Sonko, Radakovic, Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi, Koita, Charisis, Poungouras, Rodrigues, Manaj
Galatasaray: Muslera, Barış Alper Yılmaz, Metehan Baltacı, Davinson Sanchez, Berkan Kutlu, Torreira, Sara, Mertens, Sallai, Yunus Akgün, Osimhen
Goller: Dk. 25 Rodrigues (Net Global Sivasspor), Dk. 36 Yunus Akgün, Dk. 45+9 Osimhen (Penaltıdan) (Galatasaray)
Kırmızı kart: Dk.16 Metehan Baltacı (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk.1 Sonko, Dk. 31 Koita, 45+8 Nikolic (Net Global Sivasspor)
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Net Global Sivasspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşmasının ilk yarısını konuk ekip 2-1 önde tamamladı.
3. dakikada Sara'nın uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın vuruşunda, top defanstan döndü. Pozisyonu takip eden Mertens'in sert şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.
8. dakikada Mertens'in ara pasında kaleci Nikolic ile karşı karşıya kalan Osimhen, kaleciyi geçtikten sonra topa sert vurdu ancak top kale direğinin yanından auta çıktı.
12. dakikada Poungouras'ın uzun pasında ceza sahası önünde Manaj topu kontrol etti, rakibinden sıyrılmak isteyen Manaj'ın topuna Metehan Baltacı elle müdahale etti. Pozisyon sonrası VAR'a giden hakem Turgut Doman, 16. dakikada Metehan Baltacı'ya kırmızı kart gösterdi.
16. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Manaj geçti. Manaj'ın sert şutu kaleci Muslera'dan oyun alanına döndü.
25. dakikada Koita'nın pasında topla buluşan Manaj, ceza sahasına girerken topa sert vurdu. Direkten dönen topu önünde bulan Rodrigues, düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-0
36. dakikada Mertens'in serbest vuruşunda, kaleci Nikolic topu kurtardı.
36. dakikada Berkan Kutlu'nun sol kanatan verdiği ara pasında topla buluşan Yunus Akgün'ün sert vuruşunda, kaleci Nikolic'in kontrol edemediği meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1
45+1. dakikada Berkan Kutlu'nun sol kanattan ortasında ceza sahası içindeki Osimhen'in kafa vuruşunda, toıp kaleci Nikolic'te kaldı.
45+2. dakikada Rodrigues'in ortasında Manaj'ın gelişine sert şutunda, üstt direğe çarpan top oyun alanına döndü.
45+6. dakikada Yunus Akgün'ün ara pasında kaleci Nikolic'in Osimhen düşürmesi sonucu hakem Turgut Doman penaltı noktasını gösterdi.
45+9. dakikada Osimhen'in kullandığı penaltıda top ağlara gitti: 1-2
Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle son erdi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Sivasspor'u İlk Yarıda Geçti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?