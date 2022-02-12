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Galatasaray son 14 karşılaşmada 1 galibiyet - Son Dakika

Galatasaray son 14 karşılaşmada 1 galibiyet

12.02.2022 21:03
Galatasaray son 14 karşılaşmada 1 galibiyet

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 14 karşılaşmada 7 mağlubiyet, 6 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 14 karşılaşmada 7 mağlubiyet, 6 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, Nef Stadyumu'nda mücadele ettiği Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Süper Lig'de oynadığı son 14 karşılaşmada 1 galibiyet alan Cimbom, söz konusu müsabakalarda 7 mağlubiyet, 6 beraberlik elde ederken, tek 3 puan sevincini de Antalyaspor karşısında yaşadı. - İSTANBUL

Galatasaray son 14 karşılaşmada 1 galibiyet
Galatasaray son 14 karşılaşmada 1 galibiyet
Galatasaray son 14 karşılaşmada 1 galibiyet

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Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Kayserispor, Nef, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray son 14 karşılaşmada 1 galibiyet - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Galatasaray son 14 karşılaşmada 1 galibiyet - Son Dakika
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