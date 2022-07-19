Galatasaray son durumu KAP'a bildirdi! Mostafa Mohamed Nantes'a gidiyor

Galatasaray, Mostafa Mohamed'in ayrılığını resmen duyurdu. Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla'nın 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda FC Nantes ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

KİRALIK OLARAK TAKIMDAN AYRILDI

Galatasaray'ın Zamalek'ten transfer ettiği Mostafa Mohamed, Avusturya kampından ayrıldı. Mısırlı golcü 250 bin euro kiralama bedeli ve 5.75 milyon euro satın alma opsiyonuyla Fransız ekibi Nantes'a kiralandı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Mostafa Mohamed, Galatasaray'ın Avusturya kampına veda etti. Genç oyuncu takım arkadaşlarıyla vedalaşırken gözyaşlarına hakim olamadı. Duygulu anlar yaşayan Mohamed, ""Galatasaray'ı özleyeceğim. Burada çok güzel şeyler yaşadım. Umarım yine Galatasaray'a dönebilirim. Galatasaray'dan ayrılmak çok zor geldi. Duygusal anlar yaşadım" dedi. Galatasaray'da Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu ve Erden Timur, Mostafa Mohamed'i uğurladı.