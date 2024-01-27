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Galatasaray, Muslera'ya 1 yıllık sözleşme teklif edecek - Son Dakika
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Galatasaray, Muslera'ya 1 yıllık sözleşme teklif edecek

Galatasaray, 2011'den bu yana forma giyen kaptanı Fernando Muslera'nın sezon sonunda sözleşmesinin sona ereceği ve yeni bir karar aldığı bildirildi. Yönetim, Muslera'ya mevcut maaşının daha azına 1 yıllık yeni bir sözleşme teklif edecek. Muslera'nın bu teklife nasıl bir cevap vereceği ise merak konusu. Galatasaray formasıyla 489 maça çıkan ve 174 maçta kalesini gole kapatan 37 yaşındaki eldiven, 520 gol yedi ve bir gol attı.

27.01.2024 - 11:55,  Güncelleme: 12:12
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2011'den bu yana Galatasaray forması giyen sarı-kırmızılıların kaptanı Fernando Muslera'nın sezon sonunda sözleşmesi sona erecek. Yönetim, 37 yaşındaki eldivenin geleceği için yeni bir karar aldı.

1 YILLIK SÖZLEŞME TEKLİF EDİLECEK

Galatasaray mevcut maaşının daha azına Fernando Muslera'ya 1 yıllık yeni bir sözleşme teklif edecek. Deneyimli eldivenin bu teklife cevabının ne olacağı merak konusu.

489 MAÇA ÇIKTI

Fernando Muslera, Galatasaray formasıyla 489 maça çıktı. Uruguaylı eldiven bu karşılaşmaların 174'ünde kalesini gole kapadı. 37 yaşındaki eldiven 520 gol yedi. Muslera'nın Galatasaray formasıyla bir de golü bulunuyor.

Galatasaray, Muslera\'ya 1 yıllık sözleşme teklif edecek
YORUMLAR (2)
  • Cerrihhh Cerrihhh: 3 yıllık sözleşme istiyoruz Yanıtla 1 1
  • Ali Kublay: Kabul eder yarı paraya dahi oynar artık son demleri akıllı hareket her iki taraf icinde Yanıtla 1 1

Galatasaray, Muslera, Spor, Son Dakika

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Galatasaray, Muslera'ya 1 yıllık sözleşme teklif edecek Galatasaray, Muslera'ya 1 yıllık sözleşme teklif edecek

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SON DAKİKA: Galatasaray, Muslera'ya 1 yıllık sözleşme teklif edecek - Son Dakika
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