Galatasaray, Muslera\'ya 1 yıllık sözleşme teklif edecek

2011'den bu yana Galatasaray forması giyen sarı-kırmızılıların kaptanı Fernando Muslera'nın sezon sonunda sözleşmesi sona erecek. Yönetim, 37 yaşındaki eldivenin geleceği için yeni bir karar aldı.

1 YILLIK SÖZLEŞME TEKLİF EDİLECEK

Galatasaray mevcut maaşının daha azına Fernando Muslera'ya 1 yıllık yeni bir sözleşme teklif edecek. Deneyimli eldivenin bu teklife cevabının ne olacağı merak konusu.

489 MAÇA ÇIKTI

Fernando Muslera, Galatasaray formasıyla 489 maça çıktı. Uruguaylı eldiven bu karşılaşmaların 174'ünde kalesini gole kapadı. 37 yaşındaki eldiven 520 gol yedi. Muslera'nın Galatasaray formasıyla bir de golü bulunuyor.