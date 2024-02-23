Galatasaray, Sparta Prag'a 4-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Sparta Prag'a 4-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti

Galatasaray, Sparta Prag\'a 4-1 mağlup olarak Avrupa\'ya veda etti

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanşında Galatasaray, deplasmanda Çekya ekibi Sparta Prag'a 4-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Maçta Galatasaray'dan Abdülkerim'in golüne karşılık Sparta Prag, Preciado, Tuci, Haraslin ve Kuchta'nın golleriyle galip geldi. Galatasaray'da Kaan Ayhan, VAR incelemesi sonucu kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

23.02.2024 01:14  Güncelleme: 01:16
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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanşında Galatasaray, deplasmanda Çekya ekibi Sparta Prag'a 4-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

59. dakikada ceza sahası dışından Mertens'in kaleyi karşıdan gören bir noktadan şutunda top yandan dışarı çıktı.

70. dakikada Kaan Ayhan, Haraslin'e yaptığı faul sonrası VAR'dan gelen uyarının ardından hakem Taylor tarafından sarı kartı iptal edilerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

74. dakikada sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada Tuci kafayla topu ağlara yolladı. 2-1

80. dakikada sağ kanattan atılan uzun pasta Davinson Sanchez'in ıskaladığı topla buluşan Haraslin meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-1

90+6. dakikada hızlı gelişen Sparta Prag atağında Laçi'nin pasında Kuchta topu boş kaleye gönderdi. 4-1

Hakemler: Anthony Taylor, Gary Beswick, Adam Nunn

Sparta Prag: Vindahl, Preciado, Kairinen, Olatunji (Tuci dk. 66), Kuchta, Laçi, Haraslin (Sadilek dk. 86), Sorensen, Panak, Wiesner (Zeleny dk. 72), Vitik

Yedekler: Vorel, Surovcik, Mejdr, Sevinsky, Solbakken, Karabec, Pesek, Vydra, Sevcik

Teknik Direktör: Brian Priske

Galatasaray: Muslera, Kaan, Abdülkerim, Davinson, Berkan, Torreira (Vinicius dk. 83), Kerem Demirbay (Tete dk. 75), Barış Alper, Mertens (Oliveria dk. 62), Kerem Aktürkoğlu (Zaha dk. 62), Icardi

Yedekler: Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Hamza Yiğit Akman, Baran Demiroğlu

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Preciado (dk. 9), Tuci (dk. 74), Haraslin (80), Kuchta (dk. 90+6) (Sparta Prag), Abdülkerim (dk. 16) (Galatasaray)

Kırmızı kart: Kaan Ayhan (dk. 70) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Sorensen, Kuchta, Preciado (Sparta Prag), Kerem Demirbay, Berkan, Vinicius (Galatasaray) - PRAG

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Galatasaray, Sparta Prag'a 4-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti - Son Dakika
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