Galatasaray, Sparta Prag\'ı 3-2 mağlup etti

Stat: RAMS Park
Hakemler: Alejandro Hernandez, Jose Naranjo, Diego Sanchez Rojo (İspanya)
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan (Dk. 55 Abdülkerim Bardakcı), Sanchez, Nelsson, Berkan Kutlu, Torreira (Dk. 90+1 Ndombele), Kerem Demirbay (Dk. 84 Zaha), Barış Alper Yılmaz, Mertens (Dk. 90+1 Vinicius), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 84 Tete), Icardi
Sparta Prag: Vindahl, Vitik, Sorensen, Krejci, Preciado (Dk. 74 Wiesner), Kairinen, Laçi (Dk. 74 Solbakken), Rynes, Karabec (Dk. 65 Haraslin), Birmancevic (Dk. 84 Sadilek), Kuchta (Dk. 84 Olatunji)
Goller: Dk. 19 Kerem Demirbay, Dk. 61 Krejci (Kendi kalesine), Dk. 90+1 Icardi (Galatasaray), Dk. 47 Preciado, Dk. 65 Kuchta (Sparta Prag)
Kırmızı kartlar: Dk. 62 Nelsson (Galatasaray), Dk. 80 Rynes (Sparta Prag)
Sarı kartlar: Dk. 41 Laçi, Dk. 79 Birmancevic, Dk. 82 Krejci (Sparta Prag), Dk. 47 Barış Alper Yılmaz, Dk. 82 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında ağırladığı Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı 3-2 mağlup etti.
47. dakikada Sparta Prag beraberliği yakaladı. Kairinen'in soldan ceza sahasına havalandırdığı topu Icardi kafasıyla uzaklaştırmaya çalıştı. Ceza yayının sağında topla buluşan Preciado'nun düzgün vuruşunda savunmanın arasından giden meşin yuvarlak, Muslera'nın sağından filelerle buluştu: 1-1.
50. dakikada Mertens'in sağdan kullandığı serbest atışta Icardi'nin ceza alanında yaptığı kafa vuruşunda, top direğin üstünden auta çıktı.
54. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun yerden uzun pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Icardi'nin kaleci Vindahl ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü. Dönen topa sahip olan savunma, tehlikeyi savuşturdu.
61. dakikada Galatasaray ikinci golü kaydetti. Ceza alanı dışı sağ çaprazda Mertens'in şık vuruşunda savunmada Krejci'nin kafasına çarpan meşin yuvarlak, yön değiştirip kaleci Vindahl'ı yanıltarak ağlara gitti: 2-1.
65. dakikada Sparta Prag yeniden skorda dengeyi sağladı. Preciado'nun sağdan ceza alanına ortasında penaltı noktası yakınında Kuchta'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın bakışları arasında filelerle buluştu: 2-2.
70. dakikada Berkan Kutlu'nun soldan ortasında Torreira'nın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Vindahl topu son anda kornere çeldi.
80. dakikada Sparta Prag 10 kişi kaldı. 50. dakikada ilk sarı kartını gören Rynes, 80. dakikada Barış Alper Yılmaz'a yaptığı müdahalenin ardından hakem Alejandro Hernandez'den ikinci sarı kartı alarak kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
90. dakikada konuk takım önemli bir gol fırsatından faydalanamadı. Kairinen'in orta sahada yerden pasında savunmanın arkasına sarkan ve topla buluşan Wiesner, sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra sert vurdu. Meşin yuvarlak, kalesini zamanında terk eden Muslera'nın suratına çarparak uzaklaştı.
90+1. dakikada Mauro Icardi sahneye çıktı ve Galatasaray tekrar öne geçti. Barış Alper'in sağdan pasında ceza yayı içinde topla buluşan Icardi, yerden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-2.
Galatasaray, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Sparta Prag'a karşı kritik bir galibiyet aldı. Mücadele boyunca kritik kurtarışlara imza atan Muslera, 90. dakikada yaptığı surat kurtarışıyla takımını hayatta tuttu. Muslera'nın bu kurtarışı, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük beğeni topladı ve maçın adamı ilan edildi.
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