Galatasaray, Sparta Prag maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray, Sparta Prag maçı için hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Sparta Prag maçı için hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda futbolcular, çabukluk ve pas çalışmaları yaptı. Maçın taktik çalışması ise basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Serge Aurier, Hakim Ziyech ve Tanguy Ndombele ise bireysel çalışmalarını sürdürdü.

21.02.2024 13:45  Güncelleme: 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Çekya'nın Sparta Prag takımıyla yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık tutuldu.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, ısınma hareketleri ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular top kapma ve pas çalışması yaptı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise maçın taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.

Antrenmanda yer almayan Serge Aurier, Hakim Ziyech ve Tanguy Ndombele, takımdan ayrı bireysel çalışmalarını sürdürdü.

Kaynak: AA

Hakim Ziyech, Sparta Prag, Galatasaray, Okan Buruk, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Sparta Prag maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 01:23:12. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray, Sparta Prag maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement