Galatasaray, Sparta Prag maçı için hazırlıklara başladı

Emeklilere Verilecek Bayram İkramiyesi Zamı Konuşuluyor

Emekli maaşlarına yapılan zammın ardından gözler bayram ikramiyelerine yapılacak zamma çevrildi. Yılda iki kez verilen emekli ikramiyelerine yüzde 50 ile yüzde 150 arasında bir zam gelmesi bekleniyor ve düzenlemenin Mart ayında TBMM'ye gelmesi planlanıyor. Masada ise 3 farklı zam senaryosu var. Buna göre ikramiyeler, net 2 bin lira olarak uygulandığından yola çıkılarak yapılan hesaplamalara göre yüzde 50 zam gelirse 3 bin, yüzde 100 zam gelirse 4 bin, yüzde 150 zam gelirse 5 bin lira olacak.