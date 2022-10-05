Galatasaray, Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Galatasaray, Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

05.10.2022 22:16
Galatasaray, Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 15 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile yapacağı hazırlıklarına başladı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 15 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile yapacağı hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular ısınma hareketlenin ardından üç grup halinde pas çalışması yaptı. İdman, geniş alanda pas çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

İzinli olarak gittiği ülkesinden dönen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi de antrenmanda yer aldı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.

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Kaynak: AA

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