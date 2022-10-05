Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri 'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular ısınma hareketlenin ardından üç grup halinde pas çalışması yaptı. İdman, geniş alanda pas çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Kaynak: AA

Kayserispor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Galatasaray, Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.