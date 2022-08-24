Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

24.08.2022 22:32
Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik ısınmayla başlayan idman, taktik çalışmayla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, 4 takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 18.30'da yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam edecek. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Trabzonspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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