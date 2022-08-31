Galatasaray, antrenmanda dört takımlı turnuva yaptı - Son Dakika
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Galatasaray, antrenmanda dört takımlı turnuva yaptı

31.08.2022 20:57
Galatasaray, antrenmanda dört takımlı turnuva yaptı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başladı. Üç grup halinde 5'e 2 ve dar alanda pas çalışmasıyla devam eden idman dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Florya Metin Oktay Tesisleri, Gaziantep FK, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, antrenmanda dört takımlı turnuva yaptı - Son Dakika

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