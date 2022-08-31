Florya Metin Oktay Tesisleri 'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başladı. Üç grup halinde 5'e 2 ve dar alanda pas çalışmasıyla devam eden idman dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Galatasaray, antrenmanda dört takımlı turnuva yaptı - Son Dakika

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