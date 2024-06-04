Galatasaray, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'a teşekkür etti - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'a teşekkür etti

Galatasaray, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un ayrılma kararı sonrası emekleri için teşekkür mesajı yayımladı. Yapılan paylaşımda, Galatasaraylı Erden'e verdiği emeklerden dolayı kalpten teşekkür edildi.

04.06.2024 21:35
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Galatasaray, görevden ayrılan Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'a emekleri için teşekkür etti.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un sarı-kırmızılı takımdan ayrılma kararı sonrası sarı-kırmızılı kulüp sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayımladı. Yapılan paylaşımda, "Birlikte kazanılan tüm zaferler, şampiyonluklar ve sayısız mutluluklar. Görevi süresince hepimizin çocukluk aşkı Galatasaray'a verdiği emeklerden ve katkılardan dolayı Galatasaraylı Erden'e kalpten teşekkür ediyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'a teşekkür etti - Son Dakika

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