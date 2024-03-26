Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur: "Futbolun gerginliğini hep birlikte bitirmeliyiz." - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur: 'Futbolun gerginliğini hep birlikte bitirmeliyiz.' - Son Dakika
Trendyol Süper Lig'de oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylara ilişkin tutuklanan 5 kişiden biri, sağlık durumu nedeniyle tahliye edildi. Diğer 4 zanlının tutukluluk hali devam ediyor.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen abartı egzoz ve yüksek ses denetimlerinde, 2 bin 107 araç ve sürücü kontrol edildi. Denetimler sonucunda 315 araç ve sürücüye toplam 691 bin 89 TL idari para cezası kesildi ve 51 araç trafikten men edildi.
Türkiye Tenis Federasyonu ve Megasaray Tenis Akademi'nin iş birliğinde 26-31 Mart tarihleri arasında düzenlenecek WTA 125 kategorisindeki Megasaray Hotels Open etkinliğinin basın toplantısı, Antalya Belek'te bulunan Megasaray Otel'de gerçekleştirildi.
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde faaliyet gösteren Samsat Spor, altyapı kategorisindeki başarılı performansıyla Play-Off Grubuna yükseldi. U-14 ve U-16 liglerinde rakiplerini farklı skorlarla mağlup eden Samsat Spor, Play-Off müsabakalarında ilçeyi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.
Antalya'da düzenlenen Trisome Oyunları'nda dünya rekoru kıran Down Sendromlu Altın Çocuk Özel Milli Atlet Emirhan Akçakoca, Tekirdağ'da büyük bir karşılama ile karşılandı. Emirhan'ın başarısı Tekirdağ halkı tarafından alkışlarla kutlandı.
Nepal, Everest Dağı'na tırmanan dağcıların yollarını kaybetmesi ya da çığ düşmesi sonucu hayatını kaybetmesini önüne geçmek amacıyla yetkililer dağcılara GPS izleme cihazı zorunluluğu getirdi. Dağcıların ayrıca dışkılarını ve atıklarını yanlarında taşıyarak çevre kirliliğini önlemeleri gerekiyor.
Muğla'nın Ula Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen farkındalık etkinliğinde Down sendromlu çocuklar, Akyaka Mahallesi'nde Azmak nehrini resmederek bocce sporuyla tanıştı. Etkinlik kapsamında çocuklar, tuval üzerine akrilik uygulama yaparak nehrin doğal güzelliklerini resmetti. Sanatsal etkinliklerin ardından çocuklarla birlikte azmak nehrinde tekne turu düzenlendi. Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yağmur Küçük, etkinliğin Down sendromlu bireylerin motor becerilerini geliştirmek ve sosyal etkileşimlerini artırmak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.
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