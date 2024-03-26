Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur: "Tek gündemimiz hakkımızla şampiyon olmak. Başka hiçbir gündemimiz yok."

Galatasaray'ın yeni transferi Derrick Köhn: 'Hayalim Galatasaray'da oynamaktan dolayı mutluyum'

Galatasaray'ın 25 yaşındaki defans oyuncusu Derrick Köhn, Galatasaray'a gelmeden önce aldığı tekliflere rağmen Galatasaray'ı tercih ettiğini ve burada şampiyon olmak istediğini söyledi. Köhn, teknik direktör Okan Buruk ile çalışmaktan mutluluk duyduğunu ve takım arkadaşlarıyla iyi anlaştığını belirtti.