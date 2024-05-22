Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve Teknik Direktör Okan Buruk'tan Şampiyonluk Mesajı

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Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, kenetlenme vurgusu yaparak şampiyonluk mesajı verdi.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kulübün sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. 'Kenetlen Galatasaray' ve 'Hedef 24' etiketleriyle paylaşılan videoda, Erden Timur, kenetlenme vurgusu yaparak, "Nice şampiyonluklar yaşamış, kupalar kazanmış büyük Galatasaray taraftarı, büyük Galatasaray camiası. Geldik son dakikaya. Hepimiz, tüm motivasyonumuzla kenetlenerek, tüm zerrelerimize kadar hissederek, şampiyonluk yolundaki son dakikaya, sadece sahadaki 11 aslanımız, kenardaki diğer aslanlarımız, Okan hocamızla değil, 35 milyon Galatasaray taraftarıyla o gün hep birlikte o mücadeleyi vereceğiz. Bu kararlılık, azim ve inanmışlıkla yapamayacağımız hiçbir şey yok. 2023 yılında Cumhuriyet'in 100. yılında 23. şampiyonluğumuzu kazanmıştık. İnşallah 2024'te de 24. şampiyonluğumuzu hep birlikte kutlayacağız" diye konuştu.

Okan Buruk ise, "Büyük Galatasaray ailesi. Bayrakları hazırlayın. Tarih yine Galatasaray'ı yazacak, mayıslar yine bizim olacak" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL