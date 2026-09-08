Galatasaray, Sporting Lizbon maçı için Portekiz'e hare etti; Osimhen kafilede yok - Son Dakika
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Galatasaray, Sporting Lizbon maçı için Portekiz'e hare etti; Osimhen kafilede yok

Galatasaray, Sporting Lizbon maçı için Portekiz\'e hare etti; Osimhen kafilede yok
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Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında yarın deplasmanda Sporting Lizbon ile oynayacağı maç için Portekiz'e gitti. Kafilede Victor Osimhen, Günay Güvenç, Mario Lemina ve Wilfried Singo yer almadı.

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın Sporting Lizbon ile deplasmanda oynayacağı maç için Portekiz'e gitti.

İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden Lizbon'a hareket eden kafileye Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk ve sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyeleri Abdullah Kavukcu ile Fatih Demircan eşlik etti. Sarı-kırmızılı futbolcuların bazıları otobüsle bazıları da özel araçla havalimanına geldi.

Oyunculardan Victor Osimhen, Günay Güvenç, Mario Lemina ve Wilfried Singo kafilede yer almadı.

Portekiz'de müsabakanın oynanacağı Jose Alvalade Stadı'nda hazırlıklarını tamamlayacak Galatasaray'ın Sporting Lizbon maçının aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Uğurcan Çakır, El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Jankat Yılmaz, Rafael Leao, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Berat Luş, Aleksey Batrakov.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Sporting Lizbon maçı için Portekiz'e hare etti; Osimhen kafilede yok - Son Dakika

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