Galatasaray, Süper Lig'e Çorum FK ile Başladı - Son Dakika
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Galatasaray, Süper Lig'e Çorum FK ile Başladı

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Galatasaray, sezonun ilk maçında Arca Çorum FK'yı ağırladı. Yeni font ve futbolcular dikkat çekti.

GALATASARAY, Süper Lig'in açılış maçında sahasında Arca Çorum FK'yı konuk etti. RAMS Park'ta saat 21.30'da başlayan mücadelede hakem Batuhan Kolak düdük çaldı. Batuhan Kolak'ın yardımcılıklarını ise Furkan Ürün ile Suat Güz üstlendi.

Kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet eden Okan Buruk, savunma dörtlüsünü Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Ismail Jakobs'tan oluşturdu. Orta ikilide Lucas Torreira ve Gabriel Sara'yı sahaya süren Buruk, sağ kanatta Leroy Sane ve sol kanatta ise Barış Alper Yılmaz'ı oynattı. Forvet arkasında Yunus Akgün'e şans veren Okan Buruk, ileri uçta ise Victor Osimhen'i kullandı.

Galatasaray, Arca Çorum FK mücadelesine şu ilk 11 ile çıktı:

"Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen."

DAVINSON SANCHEZ GERİ DÖNDÜ

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, sezonun ilk maçında formasına kavuştu. Dünya Kupası sonrası fiziksel olarak henüz hazır olmayan deneyimli savunmacı, sezon öncesinde oynanan hiçbir hazırlık maçında görev almamıştı. Sanchez'in yokluğunda sarı-kırmızılıların hazırlık maçlarında savunmanın göbeğinde farklı isimler görev yaptı. Sezonun ilk haftasında Çorum FK karşısında ise Sanchez, doğrudan ilk 11'de sahaya çıkarak formasına geri döndü.

LESLEY UGOCHUKWU YEDEK SOYUNDU

İngiltere Championship ekiplerinden Burnley'den şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralanan Lesley Ugochukwu, Çorum FK karşısında yedek kulübesinde yer aldı. Galatasaray'ın bu transfer döneminde kadrosuna kattığı tek oyuncu olan 22 yaşındaki Fransız orta saha, daha önce Ümraniyespor, Monza, Venezia, Rennes ve Villarreal ile oynanan hazırlık maçlarında forma giydi. Ugochukwu, ilerleyen dakikalarda teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde sarı-kırmızılı formayla ilk resmi maçına çıkacak.

UĞUR UÇAR, ESKİ TAKIMINA KARŞI

Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, Süper Lig'deki ilk maçında eski takımı Galatasaray'a karşı görev yaptı. Galatasaray altyapısında yetişen ve 2010 yılına kadar sarı-kırmızılı takımda forma giyen Uçar, teknik direktör olarak ilk Süper Lig maçında bu kez Galatasaray'ın karşısına rakip olarak çıktı.

KOLOMBİYA'DAKİ DEPREM UNUTULMADI

Galatasaraylı futbolcular, Çorum FK karşılaşması öncesinde Kolombiya'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenleri andı. Sarı-kırmızılı oyuncular, ısınmaya kalp içerisinde Kolombiya bayrağının yer aldığı "Kolombiya yanındayız" yazılı siyah tişörtlerle çıktı.

'GALATASARAY FONTU' İLK KEZ RESMİ MAÇTA

Galatasaray, uzun yıllardır formalarında kullandığı Arial yazı karakterinden bu sezon itibarıyla vazgeçti. 2013-2014 sezonundan bu yana formalarında Arial fontunu kullanan sarı-kırmızılılar, yeni sezonda Galatasaray'a özel hazırlanan fonta geçti. Yeni font, sezon öncesindeki hazırlık maçlarında ilk kez kullanılırken, Çorum FK karşılaşmasıyla birlikte resmi bir maçta da forma üzerinde yer aldı.

Kaynak: DHA

Galatasaray, Futbol, Çorum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Süper Lig'e Çorum FK ile Başladı - Son Dakika

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