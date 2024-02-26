Galatasaray\'tan Fenerbahçe\'ye Yanıt: Karanlığınızı Aydınlıkla Yeneceğiz

Spor

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Karanlığınızı aydınlıkla, yalanlarınızı doğrulukla, iftiralarınızı gerçeklerle, başarısızlıklarınızı şampiyonluğumuzla yeneceğiz" denildi.

Galatasaray, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'nin, Mauro Icardi'ye verilen 1 maç men cezası sonrası, "Şampiyonluk yarışını etkileyebilecek kural tanımayan bu hukuksuzluk, bir takım lehine bu kadar açık ve net bir kayırma daha önce görülmemiştir. Bugün, sözün bittiği yerdeyiz" açıklamalarına yönelik sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Karanlığınızı aydınlıkla, yalanlarınızı doğrulukla, iftiralarınızı gerçeklerle, başarısızlıklarınızı şampiyonluğumuzla yeneceğiz! Fenerbahçe - TFF

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