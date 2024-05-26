Galatasaray taraftarları Marmaris\'te şampiyonluk kutlamalarına başladı

Süper Ligde şampiyon olan Galatasaray taraftarları Muğla'nın Marmaris ilçesinde kutlamalara başladı.
Galatasaray'ın Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek Süper Lig'de 2023-2024 Şampiyonu olmasının ardından Marmaris'te taraftarlar sokağa döküldü. Ellerinde bayraklarla konvoy yapan Marmaris'te yaşayan Galatasaraylılar meydanda toplandı. Coşkulu kalabalık tezahüratlarla ve yakılan meşalelerle şampiyonluğu kutluyor. - MUĞLA
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