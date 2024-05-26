Galatasaray Taraftarları Rize\'de Kutlama Yapmak İstedi, Gerginlik Yaşandı

Süper Lig Şampiyonu Galatasaray taraftarları, Rize'de kutlama yapmak isteyince kısa süreli gerginlik yaşandı. Gerginlik emniyet güçlerinin müdahalesiyle son buldu.
Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Rize 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Galatasaraylılar, şampiyonluğu kutlamak istedi. Çaykur Rizespor taraftarının tepkisiyle karşılaşan taraftarlar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Rize İl Emniyet Müdürlüğü'nün aldığı yoğun güvenlik önlemi sayesinde gerginlik kavgaya dönüşmeden bastırılarak taraflar uzaklaştırıldı. Çaykur Rizespor taraftarları meydandaki bekleyişini sürdürürken, Galatasaray taraftarları kutlama çalışmalarını sonlandırmak zorunda kaldı. - RİZE
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