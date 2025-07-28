Galatasaray tarihine geçen futbolcu 22 yaşında kulüpsüz kaldı

Türk futbolu, 14 yaşında Galatasaray forması altında profesyonelliğe adım atan Mustafa Kapı'dan çok şey bekliyordu. Ancak yapılan yanlış seçimler ve düşen performans Kapı'yı beklenmedik bir kariyere doğru itti. Mustafa Kapı şu an 22 yaşında ve kendisine kulüp arıyor.

GALATASARAY TARİHİNE GEÇMİŞTİ

Kapı, 2016 yılında oynanan Levski Sofya maçında Galatasaray formasıyla sahaya dahil olmuştu. 14 yaşındaki oyuncu, Galatasaray A Takımı'yla bir maça çıkan en genç oyuncu ünvanını elde etmişti. Sarı-kırmızılıların büyük umutlar beslediği Mustafa Kapı'yla işler bir türlü yolunda gitmedi.

MENAJERİ AVRUPA'YA GÖTÜRDÜ: İŞLER YOLUNDA GİTMEDİ

Öyle ki Galatasaray'dan menajerinin yaptığı görüşmeler sonucunda Avrupa'ya götürülen Kapı, Lille'e imza atmıştı. Fransız ekibinde kariyerini devam ettiremeyen genç oyuncu, sonrasında Türkiye'ye döndü. Kapı, Lille'den döndükten sonra Adana Demirspor ile anlaştı ancak burada da varlık gösteremedi.

22 YAŞINDA KULÜPSÜZ KALDI

Bir türlü beklentileri karşılayamayan oyuncu, alt lig takımlarından Kastamonuspor'a imza attı. Mustafa Kapı'nın Kastamonu kariyeri de istediği gibi gitmedi. Genç oyuncu, 2024-2025 sezonunun tamamlanmasıyla birlikte 10 Temmuz'dan bu yana kulüpsüz kaldı.