Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Hedefimiz her maçı kazanmak - Son Dakika
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Hedefimiz her maçı kazanmak

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Hedefimiz her maçı kazanmak

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde gösterdikleri başarıyı Avrupa Ligi'nde de sürdürmek istediklerini belirtti. Buruk, Galatasaray'ın amacının kupayla taçlandırmak olduğunu vurguladı.

14.02.2024 16:38  Güncelleme: 16:39
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: "Hedefimiz her maçı kazanmak bunu oyun olarak Şampiyonlar Ligi'nde gösterdik. Sırada Avrupa Ligi var. Burada da başarılı olup Galatasaray armasını kupayla taçlandırmak istiyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Hedefimiz her maçı kazanmak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Hedefimiz her maçı kazanmak - Son Dakika
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