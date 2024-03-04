Galatasaray, Telekom Baskets Bonn'u konuk edecek

Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı: Binicilik çocukların gelişimi için önemli

Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, biniciliğin çocukların gelişimi için önemli bir spor dalı olduğunu belirtti. Tuncer, at binmenin çocukların kişisel gelişimine katkı sağladığını ve aynı zamanda koordinasyon ve hafıza yeteneklerini geliştirdiğini söyledi. Biniciliğin geleceği parlak bir spor olduğunu vurgulayan Tuncer, aileleri çocuklarını teşvik etmeye ve imkanı olmayanların da sponsor bulmasıyla biniciliğe devam etmesine destek olmaya çağırdı. Ayrıca, 2024 Pony Ligi'nin Türk biniciliğine önemli katkılar yapacağını ve altyapının sporcu yetiştirmek için önemli olduğunu ifade etti.