Galatasaray, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu İstifaya Davet Etti

Spor

GALATASARAY Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu istifaya davet etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bu akşam bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalar, kulübümüz tarafından son günlerde ifade edilen tüm endişelerin ne kadar haklı olduğunu ortaya çıkarmıştır. İbrahim Hacıosmanoğlu; subjektif, adaletten ve futbol bilgisinden yoksun söylemleriyle tarafsızlığını tümüyle kaybetmiş, hatta bir adım ileri giderek bundan sonraki tarafını ilan etmiştir. Galatasaray Spor Kulübü olarak tarafsızlığını tamamen yitirmiş İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tüm kurullarıyla birlikte Türk futboluna daha büyük ve onarılamaz yaralar açmadan istifa etmeye davet ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

DURSUN ÖZBEK: HAYATIM BOYUNCA BU UCUZ TEHDİTLERİN CEVABINI VERDİM, YİNE VERİRİM

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Özbek'in kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaları şöyle;

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı bu akşam yaptığı hadsiz açıklamalarla canlı yayında beni açıkça tehdit etmiştir.

Ben, bu onurlu göreve, Galatasaray'ın haklarına el uzatanlarla sonuna kadar mücadele etmeye ve bunun için her türlü bedeli ödemeye hazır olarak geldim. Hayatım boyunca bu ucuz tehditlerin cevabını verdim, yine veririm. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak bu makamın bir zerresine zarar getirmeye çalışılmasını asla kabul etmem.

Bugün geldiğimiz nokta çok açıktır. Türk futbolu; Stockholm Sendromu'na yakalanmış, bir kişinin esiri olmuş TFF Başkanıyla karşı karşıyadır.

Tüm spor kamuoyuna sesleniyorum: Bu ruh halindeki bir kişinin, Türk futboluna vereceği bir katkının kalıp kalmadığını herkesin iyi düşünmesi gerekmektedir.

Benim kavgam, Türk futboluna herkes için adaleti getirmek içindir."