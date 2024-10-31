Galatasaray Tottenham Maçı İçin Hazır

İSTANBUL,
GALATASARAY, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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