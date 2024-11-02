Galatasaray, Tottenham Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Galatasaray, Tottenham Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, Tottenham ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarını sürdürüyor.

02.11.2024 17:16
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiliz ekibi Tottenham ile 7 Kasım Perşembe günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, 4 Kasım Pazartesi günü yapacağı idmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Tottenham Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

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