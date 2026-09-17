Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlığını Kemerburgaz\'da sürdürdü

İSTANBUL, GALATASARAY, Süper Lig'in 6'ncı haftasında Trabzonspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman; savunma ve hücum çalışmasının ardından şut çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 14.15'te yapacağı idmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.