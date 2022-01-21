Galatasaray-Trabzonspor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 23 Ocak Pazar günü yapılacak Galatasaray- Trabzonspor maçında hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, Atilla Karaoğlan yönetecek.
Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Onur Özütoprak olacak.
Kaynak: AA
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