Galatasaray, Trabzonspor'u 2-0 Geçti

Stat: Papara Park
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Osman Gökhan Bilir
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Okay Yokuşlu (Dk. 75 Nwakaeme), Batagov, Arif Boşluk, Mendy, Lundstram, Cham, Visca (Dk. 75 Banza), Mustafa Eskihellaç (Dk. 58 Zubkov), Enis Destan (Dk. 19 Sikan)
Galatasaray: Muslera, Sallai, Abdülkerim Bardakçı, Sanchez, Jakobs (Dk. 90 Ahmed Kutucu), Torreira, Lemina (Dk. 90 Frankowski), Sara (Dk. 77 Morata), Yunus Akgün (Dk. 90 Kaan Ayhan), Barış Alper Yılmaz (Dk. 81 Eren Elmalı), Osimhen
Goller: Dk. 66 Abdülkerim Bardakçı, Dk. 84 Morata (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 44 Muslera, Dk. 90+5 Morata (Galatasaray) Dk. 58 Cham (Trabzonspor)
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti.
48. dakikada soldan ceza alanına giren Barış Alper Yılmaz'ın ortasında, arka direkteki Yunus Akgün'ün gelişine şutunda, top az farkla üsten auta gitti.
55. dakikada Sara'nın sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Abdülkerim Bardakçı'nın kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır, topu üsten kornere gönderdi.
65. dakikada Sara'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde Lemina'nın kafa vuruşunda, top üst direkten döndü. Dönen topu Barış Alper Yılmaz kaleye gönderdi ancak savunma çizginin önünde topu kornere çeldi.
66. dakikada Galatasaray'ın golü geldi. Sara'nın bu kez soldan kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Abdülkerim Bardakçı'nın kafa vuruşunda, top kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gitti: 0-1
77. dakikada Sara'nın sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Osimhen'in kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.
80. dakikada Yunus Akgün'ün ceza alanı dışından şutunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu çeldi.
84. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Eren Elmalı'nın soldan ortasında, Yunus Akgün'ün ceza alanında indirdiği topu Morata, düzgün bir vuruşla kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere yolladı: 0-2
Galatasaray, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Trabzonspor'u 2-0 Geçti - Son Dakika
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