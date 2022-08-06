Galatasaray'dan transfer sezonunun bombaları geldi! Mertens ve Torreira bu akşam aynı uçakla İstanbul'a geliyor

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Galatasaray, yeni sezonda iddialı bir kadro oluşturmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılı ekip iki yıldız isimle anlaşma sağladı.

MERTENS VE TORREIRA AYNI UÇAKLA GELİYOR

Serhan Türk'ün haberine göre, Lucas Torreira ve Dries Mertens bu akşam aynı uçakla İstanbul'a geliyor. Yıldız oyuncular sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak.

MERTENS İLE 1 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

Napoli formasıyla başarıdan başarıya koşan 35 yaşındaki Belçikalı yıldız Dries Mertens Galatasaray'da. Yıldız oyuncuyla 1 yıllık anlaşma sağlandı. Bonservisi elinde olan oyuncuya 4 milyon euro maaş verileceği öğrenildi.