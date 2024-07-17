Galatasaray, Trencin ile hazırlık maçında karşılaşacak

Galatasaray, Avusturya kampının üçüncü hazırlık maçında yarın Slovakya ekibi Trencin ile karşılaşacak.
Sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Galatasaray, buradaki üçüncü hazırlık maçına Slovakya takımı Trencin karşısında çıkacak. Galatasaray - Trencim müsabakası yarın TSİ 20.30'da Raiffeisen Arena'da oynanacak. Müsabaka D-Smart ve D-Smart GO'da canlı olarak yayınlanacak.
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