Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in son haftasında 26 Mayıs Pazar günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, topla ısınmayla başlayıp 3 gruba ayrılan futbolcuların 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışması yapıldı.

Galatasaray, yarın gerçekleştireceği idmanla Konyaspor mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayacak.