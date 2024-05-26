Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor'u yenerek şampiyon oldu - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor'u yenerek şampiyon oldu

Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor\'u yenerek şampiyon oldu

Galatasaray, Süper Lig'in son haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yenerek ligi şampiyon tamamladı. Teknik direktör Okan Buruk, şampiyon oldukları için büyük mutluluk yaşadıklarını belirtti. Buruk, oyuncularının büyük emek verdiğini ve rekor bir puanla şampiyon olduklarını vurguladı. Galatasaray'ın hedefi ise 5. yıldızı takabilmek ve 25. şampiyonluğu yaşamak.

26.05.2024 22:31
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Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yenerek ligi şampiyon tamamlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, şampiyon oldukları için büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Buruk, maçın oynandığı MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, Konyapor'un ligde kalma, takımının ise şampiyonluk mücadelesi verdiği maçta kazanmak istediklerini aktardı.

İki takıma da beraberliğin yaradığı bir mücadele olduğunu anımsatan Buruk, "İki takım da kazanmak için uğraştı. Kazandığımız için sevinçliyiz. Konyaspor'a da 'hayırlı olsun' diyorum, ligde kaldılar. Maçın sonunda onlar da bu sevinci yaşadı. Şampiyonlukta en önemli pay oyuncularımın. Yanlış hatırlamıyorsam antrenmanlara 25 Haziran'da başladık. 11 aydır mücadele ediyoruz. 56 maç oynadık. Çok büyük emek verdik." diye konuştu.

Buruk, ligi rekor bir puanla şampiyon olarak bitirdiklerinin altını çizerek, "17 maçlık galibiyet serisi... Birçok rekoru kıran oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Başkanımıza, yönetim kuruluna hepsine çok teşekkür etmek istiyorum. Çok önemli bir iş başardık. Şampiyonluk, bu sene her zamankinden daha zordu. O yüzden kazandığımız ve şampiyon olduğumuz için çok mutluyum. Bir hafta sevineceğiz. Ondan sonra yeni sezonun planlamasını yapacağız. Tekrardan ne yapabiliriz, daha iyi nasıl olabiliriz' Bunu düşüneceğiz. Hedefimiz 5. yıldız, 25. şampiyonluk. 2023'te 23. şampiyonluktu, 2024'te 24. şampiyonluk. Hedefimiz 2025'te 25. şampiyonluğu yaşayıp gerçek yıldızları takabilmek." ifadelerini kullandı.

Buruk, konuşmasının soru-cevap bölümüne geçtiği sırada toplantı salonuna giren oyuncuların sürpriziyle karşılaştı. Okan Buruk'u ıslatan futbolcular, bir süre şampiyonluğu kutladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor'u yenerek şampiyon oldu - Son Dakika

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