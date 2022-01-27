Hazırlık maçı heyecanla beklenen müsabakada Galatasaray- Tuzlaspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Galatasaray- Tuzlaspor maçı şifresiz mi? Galatasaray- Tuzlaspor maçı hakemi kim? Galatasaray-Tuzlaspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırılıyor. Galatasaray-Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray-Tuzlaspor maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

GALATASARAY- TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Tuzlaspor hazırlık maçı, 28.01.2021 Cuma bugün saat 13.00'te başlayacak.

GALATASARAY- TUZLASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Tuzlaspor hazırlık maçının yayın bilgisi bulunmuyor.

GALATASARAY- TUZLASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray- Tuzlaspor kıyasıya rekabet edeceği hazırlık maçı, İstanbul'da Florya Metin Oktay Tesisleri Stadyumu'nda oynanacaktır.