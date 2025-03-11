Galatasaray U13 Kızlar Federasyon Kupası'nı Kazandı - Son Dakika
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Galatasaray U13 Kızlar Federasyon Kupası'nı Kazandı

Galatasaray U13 Kızlar Federasyon Kupası\'nı Kazandı

Kayseri'de düzenlenen U13 Kızlar Federasyon Kupası finalinde Galatasaray, ODTÜ'yü 11-4 yendi.

11.03.2025 15:15
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Türkiye Sutopu Federasyonu 2024-2025 sezonu faaliyet programında yer alan U13 Kızlar Federasyon Kupası müsabakaları, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Havuzunda oynanan final maçı ile tamamlandı.

Kayseri'de oynanan final maçında ODTÜ Kızlar Sutopu takımını 11-4 yenen Galatasaray SK 2024-2025 Federasyon Kupasının sahibi oldu. Kıyasıya mücadelelere sahne olan müsabakalar sonucunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile Türkiye Sutopu Federasyonu Genel Sekreteri Adem Varlık, Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Erdoğan Unur, Sportif Faaliyetler Şube Müdürü Yakup Deliktaş ve Olimpik Yüzme Havuzu Müdürü Nihal Sert, tarafından takdim edildi. Final maçının en genç oyuncusu Zelal Su Şaşmaz (ODTÜ), en iyi kalecisi Elmira Dimitrashches (Galatasaray), en iyi savunmacısı Esma Tatlıbal (ODTÜ), maçın oyuncusu Dila Çatık (Galatasaray) ve gol kraliçesi de Derin Pınarlı (Galatasaray) oldu. Üçüncülük maçında ise Gaziantep GSK Kızlar Sutopu takımını 9-3 yenen Kayseri GSK Kızlar Sutopu takımı 3. oldu.

Üçüncülük maçının en genç oyuncusu Nazlı Ela Akdemir (Gaziantep GSK), en iyi kalecisi Ebrar Karakoç (Kayseri GSK), en iyi savunmacısı Derya Buse İnce (Gaziantep GSK), maçın oyuncusu İclal Vural (Kayseri GSK) ve gol kraliçesi de Ceren Tuncay (Kayseri GSK) oldu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray U13 Kızlar Federasyon Kupası'nı Kazandı - Son Dakika

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