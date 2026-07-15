Galatasaray U19'a Erdem atandı

Galatasaray 19 Yaş Altı Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine Alparslan Erdem getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 2008-2010 yıllarında 1,5 sezon sarı-kırmızılı ekipte forma giyen 37 yaşındaki çalıştırıcı ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Alparslan Erdem, teknik direktörlük kariyerinde Fatih Karagümrük ile Kuzey Makedonya temsilcileri Shkupi ve Rabotnicki'de görev yaptı.
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